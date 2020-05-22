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Умер бывший народный депутат Анатолий Матвиенко

Умер бывший народный депутат Анатолий Матвиенко
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В возрасте 67 лет умер бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Анатолий Матвиенко.

Скончался украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной…", - написал Княжицкий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Нардеп не написал какие-либо подробности о причинах кончины Матвиенко.

Что о известно об Анатолии Матвиенко

Матвиенко родился в 1953 году в Бершаде Винницкой области. В декабре 1999 года создал и возглавил Украинскую народную партию «Собор». В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. Политик был депутатом Верховной Рады шести созывов. Последний раз баллотировался от «Блока Петра Порошенко» (№32 в списке), был членом партии в Раде 8-го созыва.

В Украине появилась еще одна политическая партия

Кроме того, Матвиенко возглавлял Совет министров Автономной Республики Крым в период с 20 апреля по 21 сентября 2005 года.

В последние годы Матвиенко отошел от активной деятельности фракции и больше занимался внедрением отдельных проектов в Ивано-Франковской области, где родилась его супруга. Матвиенко было 67 лет.

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Верховная Рада, Депутат, Нардеп, Анатолий Матвиенко, Умер Матвиенко.
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