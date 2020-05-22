Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

САП направила дело Грымчака в суд

САП направила дело Грымчака в суд
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака.

Аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.

"Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощником" закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу", - сообщают Национальное антикоррупционное бюро в пятницу.

В свою очередь в САП уточнили: "Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционынй суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника".

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн", - отмечают в Бюро.

По версии следствия, данная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия.

В НАБУ информируют, что в процессе реализации этой коррупционной схемы, подозреваемый также за $100 тыс. пообещал, используя свои связи, содействовать в принятии необходимого судебного решения по иску о взыскании долга.

"В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до $80 тыс. После получения первой ее части, в сумме $50 тыс., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой",- информируют в НАБУ.

В Бюро напоминают, что в августе 2019 года бывший чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного $ 1 млн - в $450 тыс. за якобы решение земельного вопроса и второй транш - в $30 тыс. - за разрешения вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

НАБУ закрыло одно из дел против Грымчака

В сообщениях НАБУ и САП имя бывшего чиновника не указывается.

Как известно, речь идет о Юрие Грымчаке.

Ранее НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"Это уголовное производство открыли в ноябре 2019г на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - сообщало НАБУ.

При этом в Бюро подчеркивали, что экс-заместитель министра по вопросам ВОТ, "по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды".

В начале апреля 2020 года было завершено расследование по данному факту.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревался в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, САП, НАБУ, Юрий Грымчак, Дело Грымчака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
03 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
04 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
05 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь