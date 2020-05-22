Назначение Саакашвили: глава МИД Грузии встретится с послом в Украине

Новости Украины:Глава МИД Грузии обсудит с послом в Украине отношения с Киевом после назначения Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии в понедельник встретится с послом Грузии в Украине, чтобы обсудить дальнейшие отношения с Украиной после назначения Саакашвили.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани.

По его словам, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет с 14-дневного карантина и встретится с главой грузинского МИД.

"Мы пройдем с послом все детали вопросов, связанных с отношениями с Украиной, и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - отметил Залкалиани.

При этом он добавил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

Как сообщалось ранее, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ.