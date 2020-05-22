Кулеба предложил Совбезу ООН опыт Украины в борьбе с киберугрозами

Новости Украины:Украина предлагает партнерам свои знания и опыт в нейтрализации кибератак.

Украина имеет уникальный практический опыт в нейтрализации кибератак, который может быть полезным для стран-партнеров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Я хотел бы подчеркнуть, что Украина, фактически будучи тестовой площадкой для использования киберинструментов со злонамеренными целями, имеет уникальный практический опыт в нейтрализации кибератак, который может быть полезным для стран-партнеров, и мы предлагаем наш опыт и знания вам", - сказал Кулеба в обращении к Совету безопасности ООН в ходе неформального открытого заседания СБ ООН по формуле Арриа на тему "Киберстабильность, предотвращение конфликтов и укрепление возможностей" в пятницу.

Министр подчеркнул, что, начиная с 2014 года, Украина сталкивается с гибридной агрессией РФ, которая использует информационные и коммуникационные технологии, как один из методов гибридной войны. "Мы - страна, где новые киберспособы ведения войны тестируются Россией против нас, и где гибридная война однажды заставила нашу нацию пересмотреть нашу стратегию национальной безопасности", - пояснил он.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украина осведомлена о том, что, используя информационные и коммуникационные технологии как политический инструмент, РФ участвует в ряде киберопераций, нацеленных на кампании по дезинформации, вмешательство в суверенные избирательные процессы, кибершпионаж и кибератаки на объекты критической инфраструктуры в ряде стран Европы и за их пределами.

"В течение 2019 года соответствующие власти Украины обнаружили и немедленно отреагировали на более чем 1,5 тыс. киберинцидентов в объектах критической инфраструктуры. Более того, другие западные страны также столкнулись с враждебным киберповедением России и возлагают ответственность на Кремль за деструктивные кибератаки при помощи изощренного нового вредоносного программного обеспечения", - добавил Кулеба.