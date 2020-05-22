"Дипломаты всегда находят общий язык": замглавы МИД поговорил с послом Болгарии

Новости Украины:У Киева и Софии нет разногласий относительно прав болгарского сообщества в Украине.

Между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарского сообщества в нашем государстве.

Об этом шла речь во время разговора заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Республики Болгария в Украине Костадином Коджабашевым, сообщает пресс-служба МИД.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарского сообщества в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - отметил Боднар.

Заместитель министра подчеркнул, что административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав нацменьшинств, в частности болгарской громады Одесской области.

Собеседники также высоко оценили роль болгарской громады Украины в развитии отношений между двумя странами.

"Болгарская сторона отметила важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине и выразила готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по решению всех актуальных вопросов", - отмечают в МИД.

Во время встречи также была достигнута договоренность о продлении открытого и конструктивного диалога в этой сфере, в том числе на межпарламентском уровне.

Боднар поблагодарил болгарскую сторону за готовность передать в ближайшее время гуманитарную помощь Украине в виде медицинских средств защиты медиков.

Как сообщалось, парламент Болгарии 20 мая принял декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской громады, в которой выступил против разделения Болградского района Одесской области.

В заявлении болгарского парламента говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с действующими двусторонними соглашениями, в том числе теми, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине.