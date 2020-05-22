Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак

Новости Украины:Кулеба в ООН призвал Россию прекратить кибератаки для дестабилизации других стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совет Безопасности ООН с призывом привлечь к ответственности виновных в кибератаках в соответствии с международным правом и разработать "общие правила игры" в киберпространстве.

Об этом чиновник заявил на онлайн-заседании СБ ООН по формуле Арриа "Киберстабильнисть, предотвращение конфликтов и укрепление возможностей", сообщает пресс-служба МИД.

"Украина настаивает: тех, кто целенаправленно организует и воплощает кибератаки, необходимо привлекать к ответственности. Мы убеждены, что действующее международное право распространяется и на киберпространство. В нем также действует принцип ненападения одного государства в другое", - сказал Кулеба.

Он отметил, что с 2014 года кибератаки являются одним из измерений российской агрессии против Украины, и это заставило наше государство переосмыслить стратегию национальной безопасности. По его словам, Украина за это время получила бесценные знания и опыт в противостоянии киберугрозам, которыми готова охотно делиться с партнерами.

Глава МИД сообщил, что в течение 2019 года в Украине были зафиксированы более 1500 киберинцидентов на объектах критической инфраструктуры. Он добавил, что другие государства также подвергаются такому враждебному поведению России и считают Кремль ответственным за кибератаки с использованием новейших вредоносных программ.

"Мы знаем, что Россия ответственна за ряд киберопераций, которые использовались как политический инструмент. Когда с помощью информационных и коммуникационных технологий проводились кампании по дезинформации, вмешательству в избирательный процесс, кибершпионаж, кибератаки на критическую инфраструктуру в ряде стран в Европе и вне ее", - заявил министр.

Кулеба убежден, что во времена коронавирусного кризиса киберугрозы становятся еще более актуальными, поэтому кибербезопасность требует повышенного внимания.

Министр обратил внимание участников заседания на попытки России выставить себя в ООН инициатором кампании по усилению международной информационной и кибербезопасности.

"Будучи государством, которое доказанно обвиняется в совершении целенаправленных кибератак против объектов энергетической и другой критической инфраструктуры Украины, Россия должна немедленно прекратить использование современных компьютерных технологий с целью дестабилизации и создания кризисов", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что государствам-членам ООН необходимо объединить усилия, чтобы выработать общие "правила игры", которые помогут предотвратить любые попытки дискредитировать такое достижение человечества как современные компьютерные технологии.