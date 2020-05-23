Поездка Яценюка с министрами на Буковину: "Слуги народа" требуют от Шмыгаля разъяснений

Новости Украины:"Слуги народа" разбираются с премьером по поводу поездки Яценюка на Буковину вместе с министрами.

Депутаты из "Слуги народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу совместного визита Черновицкой области действующих министров правительства и экс-премьера Арсения Яценюка.

Об этом говорится в сообщении партии в Facebook.

Отмечается, что 21 мая Яценюк посетил Буковину вместе с руководителями МВД, Минздрава и министром Кабмина. Более того, бывший премьер также участвовал в официальном брифинге для журналистов.

В связи с этим в партии хотят знать, на каком правовом основании Яценюк пользовался служебным самолетом МВД, занимает ли он официальную должность в правительстве, что дает ему право выступать на официальном брифинге членов Кабмина.

Также нардепы ждут ответа на то, кто допустил бывшего премьера к самолету, и платил ли он за перелет.

Как известно, 21 мая во время презентации санитарного вертолета на брифинге вместе с главами Минздрава и МВД Максимом Степановым и Арсеном Аваковым выступил бывший глава правительства Арсений Яценюк. Аваков представил лидера "Народного фронта", своего однопартийца Яценюка как "частное лицо и основателя фонда, который помогает черновицким больницам".