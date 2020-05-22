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Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ

Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ.

Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Соответствующее объявление размещено на портале вакансий госслужбы в пятницу.

Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.

Такое требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ.

Кроме того, в числе требований - высшее образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, свободное владение украинским языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

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Как сообщалось, в среду на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен.

Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

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Как сообщалось, согласно решению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы Национального агентства по вопросам госслужбы, к следующему этапу конкурса на главу НСЗУ – собеседование с министром здравоохранения, были допущены трое из семи кандидатов, все трое представляют НСЗУ.

В конкурсе принимали восемь кандидатов. По итогам первого этапа (тестирования) из конкурса выбыл экс-депутат от Партии регионов Андрей Шипко.

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Минздрав, Кабмин, НСЗУ.
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