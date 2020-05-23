Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине

Новости Украины:Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине".

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и Совет директоров Американской торговой палаты в Украине в ходе онлайн-встречи 22 мая обсудили планы по восстановлению импульса реформ в Украине и возможные пути стимулирования прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Американской торговой палаты

"Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты. Саакашвили рассказал, что сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов ("Delivery and Results Office"), в котором будет возможность отслеживать все положительные сдвиги и процесс реформирования. Он также отметил, что должна быть четкая коммуникация о том, в каком направлении идет Украина. Основными направлениями деятельности являются таможенная реформа, запуск Киевского финансового центра, регуляторная гильотина и судебная реформа", - сказано в сообщении.

Ее президент Андрей Гундер поблагодарил Саакашвили за откровенную и конструктивную дискуссию.

"Компании-члены палаты имеют много профессионального опыта, и мы готовы работать вместе с командой Саакашвили. Мы надеемся сделать Украину местом, куда инвесторы будут стремиться заходить и вести бизнес, и где компании растут и расширяются, двигая экономику вперед", - отметил он.