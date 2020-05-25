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Чехия частично возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев

Чехия частично возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной.

В Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной, а информация о восстановлении визовой деятельности не соответствует действительности.

Об этом сообщили в чешском дипломатическом учреждении в Украине.

"В связи с неточной информацией в СМИ Посольство Чешской Республики в Киеве заявляет об опровержении информации по восстановлению визовой деятельности с понедельника, 25 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Чешские дипломаты обратили внимание, что украинские СМИ сообщили, что "Посольство Чешской Республики в Киеве с 25 мая восстанавливает визовую деятельность и начинает прием документов для обработки новых заявлений. Эта информация не соответствует действительности".

"В консульском отделе Посольства Чешской Республики в Киеве деятельность по предоставлению виз/вида на жительство и в дальнейшем приостановлена. Поэтому мы просим о том, чтобы никто не приходил в консульский отдел, поскольку он до сих пор остается полностью закрытым для общественности. Пока неизвестно, когда визовая деятельность будет полностью восстановлена", - отметили в посольстве.

В то же время, как разъяснили чешские дипломаты, визовую деятельность в пятницу, 22 мая, частично возобновило только Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.

Отдельно на сайте посольства сказано, что во Львове "перед консульством нужно строго соблюдать все действующие противоэпидемические меры, включая соблюдение двухметрового расстояния, и руководствоваться указаниями Национальной гвардии".

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Также в помещение консульства пускать только тех лиц, которые заранее зарегистрировались (с соответствующей информацией можно ознакомиться по ссылке https://www.mzv.cz/lvov/uk/x2004_02_03/x2016_05_18/castecne_obnoveni_vizove_cinnosti.html).

"Перед входом в консульство всем придется пройти измерение температуры - если она выше 37° C, или если лицо имеет симптомы заболевания, его не пустят в консульство. При входе и на протяжении всего пребывания в зале ожидания консульства каждый обязан носить защитную маску, закрывающую нос и рот. Кроме того, при входе каждый обязан осуществить дезинфекцию рук, средства будут расположены рядом с входом в зал ожидания. Визовое заявление, его составляющие или любой другой документ нельзя подавать в пластиковом файле (не касается заламинированных документов)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее издание Radio Prague International распространило информацию, что Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

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Чехия, Виза, Посольство, Выдача виз.
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