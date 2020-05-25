ОП: Президент назначил глав восьми РГА

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации глав восьми районных государственных администрациях Луганской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Президент, в частности, освободил Игоря Каримова от должности председателя Полтавской РГА Полтавской области (распоряжение №338/2020-рп) и назначил на это место Дмитрия Романова (распоряжение №341/2020-рп).
Также глава государства назначил Олега Слепца председателем Троицкой РГА Луганской области (распоряжение №339/2020-рп), Антонину Шарату - председателем Братской РГА Николаевской области (распоряжение №340/2020-рп), Александра Зайчука - председателем Корецкой РГА Ривненской области (распоряжение № 342/2020-рп), Владимира Дихтяра - председателем Недригайловской РГА Сумской области (распоряжение №343/2020-рп), Владимира Коваленко - председателем Катеринопольской РГА Черкасской области (распоряжение №344/2020-рп), Дениса Камко - председателем Городнянской РГА (распоряжение №345/2020-рп) и Олесю Кисленко - председателем Прилукской РГА (распоряжение №346/2020-рп) Черниговской области.