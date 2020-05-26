Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Новости Украины:ГБР хочет допросить бывшего президента Украины как свидетеля.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Допрос был назначен на 11:00, однако по состоянию на 11:30 Порошенко в ГБР не явился.

Он был вызван в ГБР в рамках расследования производства о якобы незаконном перемещении картин известных художников через государственную границу Украины.

Как сообщалось, 22 мая стало известно, что Порошенко срочно вызвали в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля.

В соответствующей повестке, размещенной на сайте ГБР, говорится: ”Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля в одном из ряда уголовных производств... Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля... в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников”.