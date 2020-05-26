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Замглавы ОПУ провел переговоры с советником президента Латвии: о чем говорили

Замглавы ОПУ провел переговоры с советником президента Латвии: о чем говорили
23:20 Вт, 26 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель руководителя ОП встретился с советником президента Латвии.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник Президента Латвии по вопросам внешней политики Солвейга Силкална договорились продолжить организацию ряда нынешних двусторонних мероприятий, перенесенных из-за коронавируса.

Встреча состоялась в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба ОП.

"Был отмечен взаимный настрой на возобновление традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Игорь Жовква и Сольвейг Силкална договорились продолжить организацию ряда двусторонних мероприятий, перенесенных из-за пандемии COVID-19 для проведения в этом году. Прежде всего это - визит в Украину Президента Латвии Эгилса Левитса по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями относительно ситуации вокруг противодействия пандемии коронавируса в Украине и Латвии, уделив особое внимание мерам в целях обеспечения защиты и безопасности граждан.

Как рассказали в ОП, Силкална заверила в неизменности твердой позиции Латвии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула важность сохранения санкционного давления Европейского Союза на РФ.

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В свою очередь Жовква выразил благодарность за политическую поддержку, которую официальная Рига оказывает нашей стране, в частности в рамках международных организаций.

Он также поблагодарил за весомую практическую помощь, прежде всего организацию медицинской реабилитации украинских военных в Латвии, и выразил надежду, что после завершения карантинных мероприятий соответствующая помощь будет продолжена.

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Латвия, Эгилс Левитс, ОПУ, Игорь Жовква.
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