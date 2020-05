Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе

Постоянное представительство Украины при ООН призвало Россию отказаться от логики войны. Об этом сообщили на странице дипмиссии Украины при ООН в Twitter.

“Сегодня российские войска совершили очередную атаку на Донбассе, в результате чего погиб украинский солдат. Перемирие нарушается ежедневно”, — сообщили в украинском постпредставительстве при ООН. Вероятно речь идет о военнослужащем ВСУ, о гибели которого стало известно поздно вечером 26 мая.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020