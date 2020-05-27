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Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой
09:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо в ответ на видеообращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Прокуроры Специализированной аникоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо, где выразили свое несогласие с критикой генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвинившей САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Мы категорически не согласны с утверждением Генерального прокурора Украины о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств», - говорится в открытом письме, опубликованном на официальной странице САП в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

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В письме прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова упрекнула САП в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

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САП, Генпрокурор, Ирина Венедиктова, Прокуроры САП.
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