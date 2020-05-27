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Прокуратура открыла производство против вице-адмирала ЧФ РФ: склонял украинских офицеров к госизмене

Прокуратура открыла производство против вице-адмирала ЧФ РФ: склонял украинских офицеров к госизмене
15:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Против вице-адмирала ЧФ РФ открыли производство за подстрекательство украинских офицеров к госизмене.

Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту подстрекательства вице-адмиралом Черноморского флота РФ украинских офицеров к совершению государственной измены. Об этом сообщает пресс-службу ОГП.

"Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора внесли в ЕРДР сведения об участии вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ в подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч . 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот дополнительный факт был установлен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению указанного должностного лица Черноморского флота РФ в пособничестве ведения представителями власти и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины.

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"По данным следствия, в течение марта 2014-го чиновник, находясь в городе Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменению границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - отмечается в сообщении.

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Прокуратура, Госизмена, ОГП, Вице-адмирала ЧФ РФ.
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