Прокуратура открыла производство против вице-адмирала ЧФ РФ: склонял украинских офицеров к госизмене

Новости Украины:Против вице-адмирала ЧФ РФ открыли производство за подстрекательство украинских офицеров к госизмене.

Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту подстрекательства вице-адмиралом Черноморского флота РФ украинских офицеров к совершению государственной измены. Об этом сообщает пресс-службу ОГП.

"Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора внесли в ЕРДР сведения об участии вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ в подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч . 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот дополнительный факт был установлен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению указанного должностного лица Черноморского флота РФ в пособничестве ведения представителями власти и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины.

"По данным следствия, в течение марта 2014-го чиновник, находясь в городе Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменению границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - отмечается в сообщении.