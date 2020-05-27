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Глава МИД Украины сообщил о приоритетах Зеленского во внешней политике

Глава МИД Украины сообщил о приоритетах Зеленского во внешней политике
17:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский и внешняя политика Украины направлена, в частности, на европейскую и евроатлантическую интеграцию и преодоление российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский и внешняя политика Украины направлена, в частности, на европейскую и евроатлантическую интеграцию и преодоление российской агрессии.

Об этом в эфире ATR сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я уверяю, что Президент Украины и внешняя политика Украины направлена однозначно на: первое - курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, и это никоим образом не ставится под сомнение, второе - на преодоление российской агрессии. Это также приоритет номер один", - сказал министр.

Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19

Кроме того, отметил он, Президент также уделяет очень большое внимание развитию отношений Украины со странами мира, в том числе Азии и Ближнего Востока, совместно с которыми можно сделать Украину экономически более привлекательной.

"Отдельная тема, приоритетная для Президента, которая мне очень импонирует - он очень близко воспринимает все истории о украинцах, которые по тем или иным причинам застряли за рубежом. Коронавирус - это отдельная история, но и люди, которых там в тюрьме держат. Это касается не только РФ, а и везде в мире", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, накануне Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год" № 203/2020.

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Украина, МИД, ОП.
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