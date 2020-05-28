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Гендерное неравенство: ООН призывает Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Гендерное неравенство: ООН призывает Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию
03:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

ООН призывает Парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом сказано в заявлении ООН.

"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом.

Пандемия COVID-19 меняет образ нашей жизни - в то время, как ситуация сближает многие семьи, других она, наоборот, разъединяет. В совокупности, под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.

..мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства. Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неровности мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию в отношении женщин и девушек, усиливая гендерно-обусловленное насилие.

Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН

ООН в Украине призывает Парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия", - заявили в ООН. 

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Украина, ООН, Стамбульская конвенция.
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