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Вопрос Крыма: РФ пыталась сорвать выступления докладчиков в ОБСЕ

Вопрос Крыма: РФ пыталась сорвать выступления докладчиков в ОБСЕ
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Россия пыталась сорвать "неуместные" выступления по Крыму в ОБСЕ.

Представитель делегации РФ в ОБСЕ во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности пытался сорвать выступления основных докладчиков на тему безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Об этом в комментарии Укринформа сообщили в Постоянном представительстве Украины (ППУ) при международных организациях в Вене.

"Одним из вопросов повестки дня сегодняшнего заседания Форума  сотрудничества по безопасности ОБСЕ стала безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Основными спикерами были приглашены британский независимый эксперт по вопросам безопасности Джеймс Шерр и Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич. И хотя оба докладчиков выступали по теме, российская делегация пыталась помешать их выступлениям, в которых звучали объективные вещи о российской оккупации Крыма и угрозах, которые это несет для всего региона ОБСЕ", - заявил собеседник, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

По словам украинского дипломата, особенно эмоционально представитель делегации РФ Андрей Воробьев отреагировал на выступление Джеймса Шерра: пользуясь возможностью поднимать процедурные вопросі, он трижды перебивал британского эксперта, пытаясь вообще запретить ему выступать.

"Российский представитель апеллировал к тому, что выступление этого докладчика якобы не отвечало мандата форума и повестке дня, и что спикер высказывает свои личные взгляды, которые здесь – "неуместны". Хотя выступление уважаемого британского эксперта было абсолютно профессиональным и соответствовало заявленной теме. К тому же, он сам сразу предупредил, что не является должностным лицом или представителем правительства, а выражает лишь свои личные мнения", - сообщили в ППУ.

Отмечается, что Джеймс Шерр, в частности, акцентировал внимание на нарушении военного баланса в регионе Черного моря, которое началось в 2008 году во время российско-грузинской войны и кристализировалось после незаконно аннексии Россией Крыма и его милитаризации. При этом британский эксперт не стеснялся называть вещи своими именами: аннексия Россией Крыма и ее дальнейшая военная интервенция на Донбассе являются актами войны; РФ нарушила как Будапештский меморандум, так и целый ряд других международных и двусторонних украинско-российских договоров; Москва неофициально добивается пересмотра конвенции Монтре о режиме Черноморских проливов, Кремль использует Крым и Южный военный округ как стратегический тыл для российского военного контингента в Сирии, а также, в определенной степени, для других официальных и неофициальных российских военных операций в Средиземном море и т.д.

По словам украинского дипломата, было опасение, что российская делегация своими постоянными вмешательствами вообще сорвет онлайн-заседание и оно будет перенесено. Между тем представители других миссий, в частности, США и Канады, поддержали продолжение выступления британского эксперта, апеллируя к тому, что в регионе ОБСЕ не должно быть цензуры и действует свобода высказываний. Возможно, именно это поспособствовало тому, что Джеймс Шерр смог завершить речь.

Вторым спикером на заседании стал Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, который сделал подробный доклад относительно оккупации Россией Крыма, милитаризации полуострова и прилегающих вод.

В частности, он отметил, что Россия под надуманными предлогами препятствует судоходству в Азово-Черноморском регионе и продолжает интенсивную милитаризацию Азовского моря. Деструктивная политика РФ несет негативные последствия не только для Украины и других стран Черноморского бассейна, но и для более широкого региона.

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Представитель делегации РФ пытался помешать и выступлению Кориневича, апеллируя к тому, будто он отклонился от мандата Форума сотрудничества по безопасности, когда стал говорить об аспектах оккупации, связанных с экологией, экономикой и правами человека.

"Российская делегация в ОБСЕ не впервые злоупотребляет процедурными моментами, чтобы помешать "неуместным", с их точки зрения, заявлениям о временной оккупации Россией Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Но на этот раз их желание умолчать факты было особенно сильным. Правда, среди делегаций стран-участниц это вызывает лишь усмешку, а иногда и раздражение – все хорошо понимают, что произошло и происходит в Крыму и на Донбассе", - отметил собеседник.

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Россия, ОБСЕ, Оккупированный Крым.
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