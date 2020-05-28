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Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение

Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Интересным предложением назвал вопрос о выдвижении в мэры Киева главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, назвав такое предложение интересным. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", — сказал Ляшко, отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева.

При этом о возможных планах занять кресло главы МОЗ Ляшко ответил, что его называли кандидатом и после отставки Зоряны Скалецкой, и после отставки Ильи Емца.

"Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова (действующего министра - ред.). Вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", – заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения тревожится относительно возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в Украине после ослабления карантина. Однако отмечают также положительную работу украинских медиков. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

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Киев, Выборы, Виктор Ляшко, Сэр Киева.
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