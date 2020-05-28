В МОЗ сообщили, когда ждут нулевую статистику по COVID-19

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07:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нулевой прирост заболевания коронавирусной инфекцией в Украине может быть меньше, чем через месяц.

Министерство здравоохранения тревожится относительно возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в Украине после ослабления карантина. Однако отмечают также положительную работу украинских медиков. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

В частности, в Минздраве с осторожностью ожидают возможных непредвиденных последствий после запуска метрополитена и общественного транспорта в украинских городах.

"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, сколько мы оцениваем все потенциальные риски... Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, было оправдано", - сказал Ляшко.

Санитарный врач отметил также, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами.

Ляшко о карантине: Каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело

"Коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло", - подчеркнул он, добавив, что новых вспышек можно избежать, если граждане будут придерживаться рекомендаций и определенных ограничений.

"Если все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, система здравоохранения должна справляться", - резюмировал Ляшко.

Отметим, начиная с 22 мая, украинское правительство ослабило карантин и разрешило работу транспорта в Украине. Уже с 25 мая возобновил работу метрополитен. А с 30 мая к открытию готовятся торгово-развлекательные центры и гостиницы.

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Минздрав, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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