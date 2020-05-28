Минские переговоры прошли по видеоконференции: в ОП сообщили, о чем договорились

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12:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украинская делегация в ТКГ настаивала на бессрочном и безусловном соблюдении режима тишины на Донбассе.

При участии Украины, России и ОБСЕ состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Указывается, что в начале встречи украинская делегация подчеркнула на необходимости установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины.

"Со своей стороны украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая 2020 года представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В рамках безопасности группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств. Достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ в вопросах безопасности, которое заключается в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ.

"ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже. В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц", - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь шла и о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

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"При обсуждении в политической группе возможность проведения выборов на территории ОРДЛО Украины украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", - сообщили в ОП.

Отмечается также, что во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины.

"Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории", - резюмировали в пресс-службе.

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ОБСЕ, Донбасс, Минские переговоры, ОРДЛО, ТКГ.
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