ОП: Степанов уже начал работу над усовершенствованием второго этапа медреформы

Новости Украины:Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы

На традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы, передает ОП.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для разработки достаточного финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года — перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов", — сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее Степанов рассказал, что настроен провести комплексную медицинскую реформу, исходя из объективной ситуации в государстве.

Поэтому, по его словам, новое руководство Минздрава уделяет много внимания работе с регионами и непосредственному общению с медиками на местах.