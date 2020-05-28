Шмыгаль: уже 90% больниц заключило соглашения с НСЗУ по доплатам врачам за апрель

Новости Украины:Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на вчера, уже 90% больниц заключило соглашения с Национальной службой здоровья относительно доплат врачам за апрель.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на вчера, уже 90% больниц заключило соглашения с Национальной службой здоровья относительно доплат врачам за апрель.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство стремится в быстрый срок обеспечить доплаты 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, больными СOVID-19.

Как сообщалось, медучреждениям, которые работают с больными COVID-19 за апрель выделили 125 млн грн.