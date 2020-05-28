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Займ в $350 млн: Зеленский уполномочил министра финансов на подписание соглашения с МБРР

Займ в $350 млн: Зеленский уполномочил министра финансов на подписание соглашения с МБРР
21:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе (Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в размере $350 млн.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующим распоряжением от 27 мая он сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении данного соглашения и утвердил для нее директивы.

Как сообщалось, Кабинет министров распоряжением от 25 мая признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.

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В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

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Украина, Президент, ОП.
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