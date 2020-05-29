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Авиасообщение между Украиной и Австрией могут возобновить после 23 июня

Авиасообщение между Украиной и Австрией могут возобновить после 23 июня
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня, при условии, если обе страны откроют воздушное пространство и снимут ограничения для въезда граждан, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Относительно ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", - написал посол в Facebook в пятницу.

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Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

Вместе с тем в Вене заявили, что не хотят спешить с открытием границы с Италией, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Напомним, в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

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Австрия, Карантин, Коронавирус, Авиасообщение, Александр Щерба.
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