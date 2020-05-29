Первый невиртуальный визит: Кулеба поехал в Венгрию

Новости Украины:Начался визит главы МИД Кулебы в Венгрию.

Начался визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Венгрию, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, опубликовав фото встречи Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Начался визит Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Венгрию - первый невиртуальный визит в должности министра иностранных дел и первый со времени введения ограничительных мер в контексте противодействия пандемии коронавируса Covid-19", - написала Непоп в Facebook в пятницу.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии Covid-19.

Кулеба и Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, а также подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии - президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.