"Нормандский формат": в Германии хотят нового саммита, но ждут прогресса по ряду пунктов

Новости Украины:Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов.

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в "нормандском формате", но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", - сказала Адебар.

Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата", на которой они обсуждали эти темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии разграничения.

По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "в следующий вторник". После этого главы МИД четырех стран - Германии, Франции, России, Украины - планируют провести новую видеоконференцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Берлин 2 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник. В ходе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а на повестке дня будет, в частности, обсуждение того, как решить вопросы, заблокированные в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, такие как определение новых пунктов пересечения линии разграничения сторон, установление режима прекращения огня и организация нового обмена пленными.