Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины
Еврокомиссия одобрила выделение 500 миллионов евро для Украины
Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку
Карантин в Украине: Верховный суд просит КСУ дать оценку
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая

"Нормандский формат": в Германии хотят нового саммита, но ждут прогресса по ряду пунктов

"Нормандский формат": в Германии хотят нового саммита, но ждут прогресса по ряду пунктов
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов.

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в "нормандском формате", но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", - сказала Адебар.

Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата", на которой они обсуждали эти темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии разграничения.

По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "в следующий вторник". После этого главы МИД четырех стран - Германии, Франции, России, Украины - планируют провести новую видеоконференцию.

Спецпредставитель МИД: Международные партнеры не собираются снимать санкции с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Берлин 2 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник. В ходе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а на повестке дня будет, в частности, обсуждение того, как решить вопросы, заблокированные в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, такие как определение новых пунктов пересечения линии разграничения сторон, установление режима прекращения огня и организация нового обмена пленными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, Россия, Нормандский формат, Мария Адебар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
04 Продукты которые боятся холодильника
05 COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Аваков: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции
Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват
Перестрелка в Броварах: полиция ввела план-перехват
100% летний хит: Злата Огневич выпустила новую песню (Видео)
100% летний хит: Злата Огневич выпустила новую песню (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь