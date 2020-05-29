Зеленский и новая посол Азербайджана отметили важность дальнейшего развития сотрудничества

Новости Украины:Зеленский вновь отметил необходимость придания нового импульса сотрудничеству Украины и Азербайджана в формате ГУАМ.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой и отметил динамику и практическое наполнение украино-азербайджанского стратегического партнерства.

"Владимир Зеленский подчеркнул традиционно результативное взаимодействие Украины и Азербайджана на международной арене, а также отметил необходимость придания дополнительного импульса для сотрудничества двух государств в формате ГУАМ", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Собеседники отметили важность дальнейшего усиления торгово-экономической и инвестиционной составляющих двустороннего сотрудничества, в частности путем практической реализации инвестиционных проектов в Украине с участием азербайджанского бизнеса.

Зеленский также вновь высоко оценил дружественный жест президента Азербайджана Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа по предоставлению Украине гуманитарной помощи для преодоления пандемии коронавируса.

Как сообщалось, 27 мая в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Зеленский предложил "вдохнуть новую жизнь" и уделить больше внимания работе в организации ГУАМ ("Организация за демократию и экономическое развитие" с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы).