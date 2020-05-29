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Местные выборы: Кличко будет баллотироваться в мэры Киева

Местные выборы: Кличко будет баллотироваться в мэры Киева
19:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко в интервью подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил Кличко в интервью Радио НВ.

По словам мэра, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.

Он также сообщил, что его партия "Удар" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Кличко: Пассажиропоток киевского метро растет на 100 тысяч человек в день

Так, по его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

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Виталий Кличко, Киев, УДАР, Местные выборы.
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