Зеленский подписал закон о налогах для ФЛП

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.

Президент Владимир Зеленский подписал закон ”О внесении изменений в Закон Украины ”О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” по устранению дискриминации по кругу плательщиков”, который Верховная Рада приняла 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Напоминается, что законом предусмотрено освобождение самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, которые не осуществляли такую деятельность и не получали доходы за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии предоставления ими в соответствии с законом необходимых документов.