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"Детская" помощь: в Украине стартовали выплаты для ФЛП

"Детская" помощь: в Украине стартовали выплаты для ФЛП
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Минсоцполитики сообщило о начале назначения помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям.

Министерство социальной политики сообщило о начале назначения помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную процедуру налогообложения и относятся к I и II группе плательщиков единого взноса.

Об этом информируют на странице Минсоцполитики в Facebook.

"Начато назначение помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тысяч человек.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей физическим лицам - предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой, второй группе плательщиков единого налога.

В правительстве, в частности, планируют выплатить ФЛП, которые приостановили свой бизнес и потеряли прибыль, помощь по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума.

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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на заседании 29 апреля Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату помощи на детей физическим лицам-предпринимателям.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что оформить помощь можно несколькими способами, в частности: заполнив электронную форму на официальном веб-сайте министерства, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг "Дія", а также - непосредственно обратившись в управление социальной защиты населения по месту регистрации/проживания.

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Украина, Финансы, ФЛП.
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