Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко

Новости Украины:Генпрокурор Венедиктова заявила, что правоохранителям необходимо провести определенные процессуальные действия.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подпишет пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение, когда будут законные основания. Об этом она заявила в эфире телеканала Украина 24.

"Венедиктова подпишет, когда будут законные основания", - сказала Венедиктова отвечая на вопрос, когда она подпишет подозрение Порошенко.

Она отметила, что правоохранителям необходимо провести определенные процессуальные действия.

"Для того, чтобы их провести, свидетель должен появляться, поэтому здесь вопрос процесса. Наш уголовно-процессуальный кодекс написан таким образом, что наши следственные действия, досудебное расследование, и затем судебные процессы могут быть очень-очень длинными. Поэтому мне кажется, что правоохранители должны выполнять свою работу, но нам нужно написать новый уголовно-процессуальный кодекс. Потому что с таким уголовно-процессуальным кодексом нам трудно куда-то добегать", - рассказала Венедиктова.

Напомним, пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко снова не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.