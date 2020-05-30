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Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной

Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
08:21 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом и в дальнейшем будет работать, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс.

Пандемия коронавируса не имеет автоматического влияния на безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского безопасности форум.

"Безвиз, конечно, связан с определенными условиями относительно реформ в сфере верховенства права и так далее, и мы в дальнейшем будем пристально следить за этими процессами. Но не волнуйтесь, нет автоматической связи между пандемией и безвизом. Есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и ЕС, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией", - сказала Матернова.

Она отметила, что сейчас в виртуальном режиме осуществляется предварительная оценка в рамках переговоров о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

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"На прошлой неделе мы связывались с заместителем министра с украинской стороны господином Качкой, который ведет эти вопросы, и соответствующими коллегами из департаментов Еврокомиссии. И предварительную оценку, о которой мы ранее договорились, мы также проводим виртуально. Мы уже начали этот процесс и увидим, когда эксперты, которые должны осуществить инспекцию на местах в Украине, смогут практически это сделать", - сказала Матернова.

Кроме того, Матернова подчеркнула, что ЕС не ждет момента, когда будет восстановлен режим путешествий, и осуществляет подготовительную работу.

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ЕС, Коронавируса, Безвиз с Украиной.
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