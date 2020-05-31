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Отчет ВР: за май нардепы провели 161 голосование и поддержали 32 законопроекта

Отчет ВР: за май нардепы провели 161 голосование и поддержали 32 законопроекта
08:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В течении мая ВР поддержала 32 законопроекта. 22 из них было проголосованы за основу в первом чтении.

Всего в мае Верховная Рада Украины поддержала 32 законопроекта. 22 из них было проголосованы за основу в первом чтении. Остальные 10 были проголосованы в целом. 9 из этих законов были инициированы народными депутатами, еще один Президентом.

Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

По подсчетам организации, в мае в парламенте зарегистрировали 130 проектов законов. 119 из них подали народные депутаты - 119, что составляет 91,5%. Еще 11 законопроектив подал Кабинет Министров Украины, что составляет 8,5%.

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В течение мая в парламенте состоялось 161 голосование и 70474 нажатий на кнопку системы "Рада". Чаще всего народные депутаты придерживались позиции "за" во время голосований, что составляет 55,6% от всех нажатий на кнопку. "Воздержались" депутаты в 17,2% случаев, голосовали "против" - 2,4%. В 13,5% случаев депутаты отсутствовали, а в 11,3% - не голосовали.

Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Слуги народа" (71,8%), на втором месте - депутатская группа "Доверие" (57,9%). Меньше всего кнопку "за" нажимают во фракции "Батькивщина" (22,7%) и "Оппозиционной платформе - За жизнь" (21,2%).

Больше всего "против" голосует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%) и "Голос" (7,6%). Меньше всего "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,7%).

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Больше всего воздержались при голосованиях "ЕС" (47,7%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (23,7%). Меньше всего - депутаты из "Слуги народа" (11,8%).

В мае 65 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, из них 29 - депутаты фракции "Слуга народа", 10 - "Батькивщина", 7 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6 - "Голос", 5 - внефракционных, 5 - "Европейская Солидарность", 6 - "За будущее", 2 - "Доверие".

Согласно принятым в октябре 2019 года парламентом изменениям в законодательство теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

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Украина, Кабмин, Рада.
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