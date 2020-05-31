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Посол Украины в ФРГ: Шредер войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля

Посол Украины в ФРГ: Шредер войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля
15:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Мельник снова прокомментировал слова Шредера.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова прокомментировал высказывания экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о "карлике из Украины" и сказал, что тот войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.

"Экс-глава правительства ФРГ и действующий председатель совета директоров "Роснефти" войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии, который преуменьшает агрессивную политику Путина и, потеряв стыд, приукрашивает военные преступления России на востоке Украины и в аннексированном РФ Крыму", — заявил Мельник в субботу, 30 мая.

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Сообщается, что это реакция дипломата на выпуск подкаста экс-канцлера, в котором он рассуждает о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии и призывает к расширению международного сотрудничества. В конце выпуска звучит: "Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?".

"Назвать дипломата таким образом значит унизить государство, которое тот представляет", — считает Мельник.

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Германия, Герхард Шредер, Андрей Мельник.
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