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Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ

Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
18:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол объяснил, зачем предложил Шредеру пари о Крыме.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, зачем предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари о возвращении Крыма Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал "Радио Свобода".

По словам посла, он использует любую возможность, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым.

"Наша идея с пари - это спонтанный креатив, вызвавший в Германии целую волну интересных дискуссий. Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма" , - сказал украинский посол.

За несколько недель перед визитом в Берлин глав Офиса президента и МИД Украины посол заявил, что "недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы" для того, чтобы аннексированный Крым дорого стоил России.

"Неофициальная позиция заключается в том, что: "Давайте сначала мы завершим войну на востоке Украины, а когда мы это сделаем, перед нами будет стоять другая огромная задача - вопрос Крыма, его освобождение, деоккупация. Тогда будем говорить о Крыме". Мой ответ очень прост: "Германия - самая мощная страна, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках", - объясняет свою позицию Мельник.

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Андрей Мельник предложил пари лоббисту Кремля Герхарду Шредеру о том, что оккупированый Крым вернется в состав Украины.

"Что касается бесстыдного тезисы господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.

В интервью Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их, якобы, неэффективности.

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Как известно, Шредер является руководителем совета директоров государственной российской компании "Роснефть" и председателем совета акционеров "Nord Stream AG", которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

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Германия, Герхард Шредер, Андрей Мельник.
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