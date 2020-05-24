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"Неестественный отбор": экс-глава НСЗУ участвует в повторном конкурсе на пост руководителя

"Неестественный отбор": экс-глава НСЗУ участвует в повторном конкурсе на пост руководителя
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-глава НСЗУ принимает участие в повторном конкурсе на должность руководителя ведомства.

Бывший председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подал документы для участия в повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ.

Об этом Петренко сообщил в Facebook.

"Принял личное решение: с целью подчеркнуть абсурдность требований и процедуры быстрых "отборов", подал документы для участия в нем, как основатель и первый председатель НСЗУ (документы уже приняты)", - написал Петренко.

При этом Петренко раскритиковал условия конкурса, назвав его "неестественным отбором".

"Публикация объявления на сайте НАГС в пятницу после обеда. Три дня на подачу документов (2 из них выходные). Дискриминационные нормы, которые формально дают возможность участвовать в "подборе" только людям с "опытом работы на государственной службе от 3-х лет"- то есть чиновникам "со стажем" и "крепким хозяйственникам", "опыт работы в сфере государственных финансовых гарантий 3 года"... Классика ползучего реванша", - отметил Петренко.

При этом Петренко пригласил желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением собеседования с ним министра здравоохранения на соответствие квалификационным требованиям.

Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ

Как сообщалось, Кабинет министров 22 мая объявил новый конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Срок подачи документов заканчивается в понедельник, 25 мая.

НСЗУ была создана в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства.

В января 2020 года состоялся конкурс на должность председателя НСЗУ. Три претендента после собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы должны пройти собеседование с министром здравоохранения.

Степанов: маски и социальная дистанция не исчезнут после завершения карантина

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он отклонил все кандидатуры на должность председателя НСЗУ.

Олег Петренко возглавлял Нацслужбы здоровья Украины с марта 2018 по ноябрь 2019 года.

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Минздрав, Олег Петренко, НСЗУ.
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