Степанов: маски и социальная дистанция не исчезнут после завершения карантина

Новости Украины:В Минздраве Украины рассказали, что после окончания карантина масочный режим не прекратит сове действие.

В Минстерства здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни даже после окончания карантина в Украине, в частности, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, министр отметил, что Украина выбрала стратегию адаптивного карантина - стратегию сдерживания пандемии.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты (СИЗ) из повседневной жизни и снятия всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы оно (количество заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными СИЗ, социальной дистанцией", - считает Степанов.

Как сообщалось, с 22 мая в Украине начался второй этап выхода из карантина, однако сегодня ко второму этапу смягчений карантина не готовы 9 областей.