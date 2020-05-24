Вспышка COVID-19: на Закарпатье село закрыли на карантин

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Закарпатье закрыли село на карантин.

У 28 жителей села Ворочево Перечинского района на Закарпатье подтвержден COVID-19, в селе установлена карантинная зона и оборудованы контрольно-пропускные пункты на въезде и выезде.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА на официальной странице в Facebook.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде ", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Ворочево является пригородным селом райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры, в селе, которое является пригородным для районного центра Перечин, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

В Ворочево проведут дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

Главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мерами на территории Перечинской объединенной территориальной громады.

На Закарпатье за минувшие сутки у 19 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, всего с начала пандемии у 1061 закарпатца установлен диагноз COVID-19.

Как сообщалось, 22 мая область не смогла выйти во второй этап смягчения карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19, из них 617 летальных, выздоровели 7 099 пациентов. За сутки - 406 новых случаев.