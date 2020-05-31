Праймериз на кандидата в мэры Киева: участвовать готовы Дубинский и Ткаченко

Новости Украины:Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева.

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский заявили о намерении участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева.

"Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев", - заявил Ткаченко в обнародованном видеообращении на странице в Фейсбуке.

В свою очередь нардеп Дубинский на своем ютуб-канале также опубликовал видеообращение с аналогичным заявлением.

"Принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии" Слуга народа "для участия в выборах мэра столицы Украины. Давайте вместе сделаем этот город опять каштановым, наведем здесь порядок",- заявил Дубинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".