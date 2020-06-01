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"Слуга народа" надеется принять закон о столице до конца сессии

"Слуга народа" надеется принять закон о столице до конца сессии
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Во фракции партии "Слуга народа" надеются, что законопроект № 2143-3 "О городе Киев - столице Украины" будет принят до конца текущей сессии Верховной Рады, чтобы он мог заработать до местных выборов.

Это подчеркнули председатель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и народный депутат Александр Ткаченко на заседании Согласительного совета 1 июня.

"Относительно закона о столице... Он практически подготовлен ко второму чтению. И важно его принять именно на этой сессии, так как речь идет о том, чтобы этот закон заработал до новых местных выборов, чтобы мы могли вернуть в Киеве власть горожанам, в том числе в районах", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что законопроект о столице активно поддерживают европейские коллеги.

В свою очередь Корниенко охарактеризовал законопроект о городе Киев как "неплохой". "И мы, в принципе, если на этой сессии уже не успеем, то, возможно, на следующей сессии просили бы коллег начать его рассмотрение", - сказал депутат.

Как сообщалось ранее, законопроект 2143-3 "О городе Киев - столице Украины" Верховная Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

Ко второму чтению поступило 852 поправки.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 19 февраля рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 2143-3 "О городе Киев - столице Украины".

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Киев, 20, Слуга народа.
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