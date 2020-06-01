Нардеп "СН" о назначении глав двух министерств: Кандидатуры обсуждали, но пока не пришли к согласию

Новости Украины:В "Слуге народа" рассказали, по каким кандидатурам в министры пока не пришли к согласию.

В настоящее время кандидатуры на должности министров образования и экологии еще не согласованы.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа".

"Кандидатуры обсуждали, но пока не пришли к согласию", - сказала она.

Фамилии кандидатов называть отказалась, лишь добавила: "А по фамилиям - обещали, что в ближайшие дни они уже будут известны, и мы опять же рассмотрим предварительно на заседании фракции".

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Качура заявил, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины.

Также Качура отметил, что фракция "СН" поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. Он дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.