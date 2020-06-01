Качура: Стефанишина станет вице-премьером по евроинтеграции, но речь не о нардепе от "Голоса"

Новости Украины:В "Слуге народа" определилась с кандидатом на пост вице-премьера по евроинтеграции.

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram-канале.

"Новым вице-премьером по вопросам европейской интеграции станет Ольга Стефанишина", - написал он.

При этом он уточнил, что речь не идет о народном депутате из фракции "Голос" Ольге Стефанишиной.

Качура дал ссылку на сайт Кабинета министров, где указано, что Стефанишина является генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Во фракции "СН" отмечают, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.