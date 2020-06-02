Разумков о создании партии "За будущее": Вскоре мы объявим о том, что это уже фракция

Новости Украины:Депутатская группа "За будущее" скоро станет фракцией.

Депутатская группа "За будущее" станет фракцией, поскольку была создана соответствующая политическая партия.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" 1 июня.

"Несколько недель назад было две депутатские группы в парламенте - это"Доверие" и "За будущее". Сегодня уже "За будущее" стало политической партией, а вскоре мы объявим о том, что это уже фракция, а не депутатская группа", - отметил спикер.

Как сообщалось, члены депутатской группы "За будущее" объявили о создании партии "За будущее". Ее возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд новой политсилы состоялся 20 мая.