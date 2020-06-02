Постпред президента в АРК: ООН и ОБСЕ должны получить доступ к территории Крыма

Новости Украины:Кориневич считает, что СММ ОБСЕ должна давать отчеты о милитаризации Крыма.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна уделять большее внимание мерам, связанным с милитаризацией оккупированного Россией Крыма и прилегающих акваторий Азовского и Черного морей.

Об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

"Мы убеждены, что требуется большее внимание и отчетность СММ относительно мер, связанных с милитаризацией оккупированного Крыма и прилегающих акваторий Азовского и территориальных вод Черного морей. Последствия такой деструктивной политики для местного населения, безопасности и окружающей среды также должны быть отражены в отчетах Миссии. В условиях постоянного нарушения мандата СММ инструмент дистанционного мониторинга имеет особое значение для достижения этой цели", - заявил Кориневич на заседании, посвященном ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском регионе.

Он подчеркнул, что ОБСЕ может играть большую роль в мониторинге и реагировании на ухудшение безопасности и социально-экономической ситуации в Азовском море и в Черноморском регионе.

"СММ ОБСЕ уже подтвердила негативное влияние препятствования судоходству на социальное и экономическое благополучие украинцев, которые проживают в районах на побережье Азовского моря. Этот мониторинг является важным и должен продолжаться каждый день", - заявил Кориневич.

Отдельно в интервью Укринформа Постоянный представитель Президента в АРК заявил, что международные миссии должны попадать в Крым согласно законодательству Украины.

"Мы постоянно подчеркиваем, что международные мониторинговые миссии, особенно те, которые работают в рамках международных межправительственных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, – должны получить доступ к территории Крыма. Юридически они его имеют, ведь их мандат распространяется на всю территорию Украины, включая Крым. Однако физический доступ миссий блокирует государство-оккупант, которое говорит: мы готовы предоставить доступ в Крым, но по российскому законодательству", - сказал Кориневич.

По его словам, ни одна мониторинговая миссия, которая работает под зонтиком международной межправительственной организации, не пойдет на российские условия: "Это – абсолютно четко понятно, и правильно. Международные мониторинговые миссии должны попадать в Крым согласно положениям законодательства Украины".