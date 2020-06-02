Кулеба: Украинско-американские отношения существуют независимо от погоды

Новости Украины:Кулеба уверен, что Украине не грозит потеря двухпартийной поддержке США.

Угрозы потери Украиной двухпартийной поддержки США нет, но задача дипломатов – сделать отношения между двумя странами более безоблачными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Пока нет (не существует такой угрозы. - ред.) У нас сегодня первый день лета, а тучи, тем не менее, есть. Но ведь лето никто не отменял. Так же и украинско-американские отношения – они существуют независимо от погоды. И здесь задача дипломатов заключается в том, чтобы как можно меньше небо хмурилось и больше было солнца и тепла", - отметил Кулеба.

В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий, где четко артикулировал позицию Украины: мы не позволим втянуть себя во внутриполитические разборки в Соединенных Штатах.

"Это их демократия, они должны с этим разобраться. Но мы прежде всего ценим и надеемся на сотрудничество с США в целом, независимо от внутриполитической ситуации в стране", - подчеркнул глава МИД.