В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса

Новости Украины:Ради деоккупации Донбасса и Крыма Украина готова на компромиссы, в частности, вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины.

Ради деоккупации Донбасса и Крыма Украина готова на компромиссы, в частности, вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, которые дают им право накладывать вето на любые общенациональные решения. Об этом в интервью DW сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда не сдадим контроль, суверенный контроль над Донбассом и Крымом, не имеет значения, сколько времени нам это понадобится. Но мы деоккупируем эти территории и реинтегрируем их в Украину", - рассказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона уже выступила с некоторыми инициативами в рамках Трехсторонней контактной группы, в которой Украина, Россия и ОБСЕ объединяются для достижения компромиссов и достижения прогресса.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу красную черту - суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, которые не дают им права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил министр.

Дипломат также добавил, что с Россией трудно договариваться, но с таким партнером, как Германия, украинская сторона надеется на прогресс и достижение цели.

Как сообщалось, Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма.