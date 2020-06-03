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В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса

В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
20:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Ради деоккупации Донбасса и Крыма Украина готова на компромиссы, в частности, вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины.

Ради деоккупации Донбасса и Крыма Украина готова на компромиссы, в частности, вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, которые дают им право накладывать вето на любые общенациональные решения. Об этом в интервью DW сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда не сдадим контроль, суверенный контроль над Донбассом и Крымом, не имеет значения, сколько времени нам это понадобится. Но мы деоккупируем эти территории и реинтегрируем их в Украину", - рассказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона уже выступила с некоторыми инициативами в рамках Трехсторонней контактной группы, в которой Украина, Россия и ОБСЕ объединяются для достижения компромиссов и достижения прогресса.

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"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу красную черту - суверенный контроль над границей. И взамен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, которые не дают им права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил министр.

Дипломат также добавил, что с Россией трудно договариваться, но с таким партнером, как Германия, украинская сторона надеется на прогресс и достижение цели.

Как сообщалось, Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма.

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Украина, Крым, МИД, Донбасс.
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