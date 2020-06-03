Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению

Новости Украины:Комитет Рады рекомендовал законопроект об игорном бизнесе ко второму чтению.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д) и рекомендовал его к рассмотрению во втором чтении.

Об этом проинформировал член комитета Андрей Мотовиловец (фракция "Слуга народа"), сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

"Комитет практически единогласно поддержал формирование нового рынка и с консолидированной позицией просит поддержки Верховной Рады. Мы полностью готовы выходить в зал на второе чтение", - сообщил Мотовиловец.

Уточняется, что несколько тысяч поправок, поданных к документу, объединены, и если депутаты поддержат это решение, законопроект № 2285-д будет проголосован по специальной сокращенной процедуре.

Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, 3 июня, начал рассмотрение во втором чтении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", к которому поступило около 3500 поправок.

Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 16 января 2020 года.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирования "классических" лотерей.