Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Рада приняла закон о таможенном тарифе

Рада приняла закон о таможенном тарифе
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №3228 "О Таможенном тарифе Украины", который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

За соответствующее решение проголосовали 290 народных избранников, сообщает корреспондент Укринформа.

Законом обновлена номенклатура Таможенного тарифа Украины на основе актуализированной редакции Гармонизированной системы описи и кодирования товаров версии 2017 года, которая содержит 233 изменения, 85 из которых касаются сельскохозяйственной отрасли, 45 - химической отрасли, 13 - лесного сектора, 15 - текстильной промышленности, 6 - черных и цветных металлов, 35 - машиностроительной отрасли, 8 - транспорта, 26 - других отраслей.

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

В Таможенный кодекс добавлена часть кодов, которые переномерованы, объединены или изъяты в связи с низким объемом торговли. В случае объединения кодов подобных товаров с различными ставками ввозной пошлины при выборе окончательного уровня пошлины приняты во внимание объемы торговли такими товарами и обязательства перед ВОТ.

"Не убил - уже хорошо": Зеленский пострелял из лука (Видео)

Заключительными и переходными положениями закона установлено, что обозначения дополнительных единиц измерения и учета для природного газа энергетических единиц в тыс. КВт. час. применяются с 1 апреля 2021 года. На период с 1 июля 2020 года по 1 апреля 2021 года дополнительные единицы измерения и учета отражаются в тыс. м3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рада, ВР Украины, Таможенный тариф Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
04 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
05 Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
&quot;Молчать - это неправильно&quot;: Меган Маркл о протестах в США
"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь